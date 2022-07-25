شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يتعرض لحادث تصادم مع دراجة نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم جايسون موموا لحادث تصادم مع دراجة نارية، على طريق Old Topanga Canyon بالقرب من كالاباساس في كاليفورنيا، حيث اصطدم برجل يقود دراجة نارية وفقًا لـ TMZ، والذي أكد أنهما بخير.

وفي سياق متصل أعلنت منصة Apple عن طرح أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل الدراما والمغامرة See، بداية من يوم 26 أغسطس المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "collider"، وسيتكون من 8 حلقات، ويأتي طرح الموسم الجديد بعد عام من طرح الموسم الثانى في 2 أغسطس من العام الماضى 2021.

على أن يتم طرح حلقات الموسم الثالث والأخير من See في كل جمعة من كل أسبوع، ويدور مسلسل See في مستقبل وحشي وبدائي، بعد مئات السنين من فقدان الجنس البشري القدرة على الرؤية، أما الموسم الثالث فيدور بعد ما يقرب من عام بعد أن هزم بابا فوس (جاسون موموا) خصمه وشقيقه إيدو وقال وداعًا لعائلته للعيش عن بعد في الغابة، وبالتالي يجبر فوس على العودة إلى بايا لإنقاذ قبيلته عندما يطور عالم تريفانتان شكلاً جديدًا ومدمّرًا من الأسلحة المرئية التي تهدد مستقبل البشرية.

ويدور مسلسل See حول مكافحة بابا فوس (جايسون موموا) من أجل لم شمل عائلته، وهو يقوم بحمايتهم في نفس الوقت، خاصة مع وجود خطر الحرب بين مملكة بايا وجمهورية تريفانتيان، وعلى الرغم من بذل قصارى جهده، تم وضع زوجته وأطفاله المبصرين فى طليعة الصراع، حيث لفتوا انتباه شقيقه المنفصل، إيدو فوس، وهو جنرال تريفانتي قوي وماكر، وبالتالي يضع الجميع في خطر.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون.