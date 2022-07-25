شكرا لقرائتكم خبر عن في باريس.. جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في شهر العسل مع بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ53 مع زوجها بن أفليك، حيث يقضيان شهر العسل في باريس، وتأتى تلك المناسبة، وهي في أوج سعادتها بعد عدة مناسبات سعيدة مرت عليها آخرها زواجها من بن أفليك، ولا تزال حاليًا تحتفل بتلك المناسبة بصحبة زوجها في شهر العسل.

جينيفر لوبيز التى تزوجت مؤخرًا للمرة الثالثة فى حياتها من حبيبها بن أفليك، تحتفل اليوم بإتمامها الـ53 من العمر، وذلك بعد وصولها لأوج النجومية بعدما حققت شهرة واسعة عقب مسيرة فنية طويلة ما بين التمثيل والغناء.

وتعد جينيفر لوبيز واحدة من أشهر الفنانين العالميين في يومنا، التي أظهرت تعدد مواهبها للعالم كراقصة وممثلة ومغنية، ويعتبرها كثيرون المرأة الأكثر سحرًا في صناعة الترفيه.

كل ذلك جعلها من أثرياء المشاهير حول العالم، وذلك من خلال ثروة تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

غادرت جينيفر مسقط رأسها إلى نيويورك حاملةً أحلامها بأن تُصبح نجمة سينمائية مشهورة، حيث بدأت رحلتها كراقصة، وسرعان ما عُرفت بموهبتها وجمالها وبذلك بدأت مسيرتها المهنية في السينما، بعد أن حققت نجاحًا جيدًا في التمثيل، حولت تركيزها إلى الغناء، وبلمح البصر أصبحت أغانيها مشهورة وتصدرت المركز الأول في أمريكا، كما أنَّ رقصها المثير في الفيديوهات الموسيقية زاد من المبيعات وسلط الأضواء عليها.

كانت علاقاتها تُغذي الشائعات عنها، مما زاد من تركيز الجمهور عليها، وقد تزوجت ثلاث مرات، اثنان منها استمر لمدة عام أو أقل، كان أطول زواج لها مع المغني مارك أنتوني، وأنجبا معًا طفلين، ولكن مثل باقي زيجاتها لم يتمكن من الاستمرار للأبد.