شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مختار: لا تصدقوا من يقول إن المسرح فى أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المهرجان القومي للمسرح الفنان إسماعيل مختار، خلال كلمته بحفل افتتاح الدورة 15: بداية أحب أن أوجه شهادة شكر وعرفان لوزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبد الدايم لدعمها الفن المصري، والمسرح، ليتوج هذا الدعم كل عام بالمهرجان القومي للمسرح، كما أتقدم بالشكر للجنة العليا للمهرجان؛ لطرحها الموضوعي في اختيار عناوين دورات المهرجان، لتكون هذه الدورة هي دورة المخرج المسرحي عزيز عيد، ذلك المبدع المشاكس الذي يخلق إبداعه من إدارة إبداعات الآخرين، ويخلق ذلك الإبداع مع إيقاع ألوان الديكور والإضاءة وإذا انتهي يقبل أن يحمل كل شيء على عاتقه.

وأضاف: أقف دائما أمام المكرمين وأنا أنحني أمامهم سوا من رحلوا عن عالمنا وظل إبداعهم أو من معنا اليوم فكلهم رموز يمثلون ريادة الإبداع في الحركة المسرحية، إنتو من صنعتوا هذا الجيل ولا تصدقوا من يقول لكم المسرح في أزمة كيف يكون المسرح في أزمة وأنتم تملأون الدنيا بإبداعكم، أي عمل يواجه صعوبات فعليكم أن تتأملوا عرض هاملت للعظيم محمد صبحي كيف حارب وواجه وخرج من المعركة بمسرح جاد ومبدع اعلموا انكوا مشاريع تمشي على الأرض بيننا.

وفي نفس السياق قال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان: لأن الإبداع الحقيقي لا ينبت من فراغ، بل هو تفاعل مع حقيقى مع الواقع عبر تراكم التجارب والرؤى المتعددة، فلقد سعى المهرجان عبر دورته السابقته إلى الغوص في تاريخ المسرح المصري، والكشف عن تجاربه المتتابعة عبر 150 سنة من عمره، فألقينا الضوء على الآباء المؤسسين الذين يمثلون دعائم المسرح المصرى الحديث والمجد لإرهاصاته ومسيرته، كما ألقينا الضوء على حركة التأليف المسرحي إيماناً بالدور الكبير الذي لعبه كتاب المسرح والذي تعددت مشاريعهم ورؤاهم، مما أضاف للحركة الفنية ثراء وتجدداً.

وأضاف: وتستكمل المسار في هذه الدورة بإلقاء الضوء على المخرج المسرحي ورصد أهم المحطات والتجارب التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصرى، حيث الفنون عاملا رئيسا في بناء الإنسان، ونحن إذ نحرص على ذلك إنما يدفعنا إليه إيماننا بحتمية المحافظة على ذاكرتنا المسرحية وعدم السماح لأية محاولة تهدف إلى طمسها أو العبث بها.

وتابع: فتحية وتقديراً لكل فنان يضع نصب عينيه التعبير عمر تبصره وطنه، والمحافظة على هوية بلاده، وكل الشكر والعرفان لمن يهم ويعين على تحقيق ذلك، وأخص بالشكر الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الداعم الرئيسي للمسرح وصرصه الشديد ودعمها الدائم للمهرجان القومى للمرع وإصرارها على إقامة المهرجان في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جامعة كورونا إلى الأزمات الإقتصادية العالمية فتحية تقدير واعتزار إلى معالى الوزيرة وليظل المسرح معلما ومرشداً وداعماً لكل جمال ومحبة وأصل.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم عن افتتاح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، وتمنت أن تكون دورة موفقة لكل العروض المشاركة، كما هنأت المخرج عصام السيد على عرض الافتتاح "يا عزيز عيني"، ووصفته بعرض افتتاح رائع.