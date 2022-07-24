شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح يكرم محمد صبحى.. وسوسن بدر تتسلم تكريم أمينة رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهرجان القومي للمسرح في دورته 15 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، خلال حفل إفتتاحه عددًا من المبدعين المسرحين الذين أعطوا للمسرح الكثير، فقد كرم النجم محمد صبحي، والقديرة أمينة رزق والتي تسلمت درع تكريمها النجمة سوسن بدر، والفنان الراحل عبد الرحيم الزرقاني، والفنان صبري عبد المنعم وتسلم درع تكريمه ابنته مريم صبري، كما تم تكريم المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، والمخرج أحمد إسماعيل، والمخرج الكبير عصام السيد، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والمخرج مراد منير، ومهندس الديكور فادي فوكيه.

وبدأ حفل الإفتتاح بعرض "ياعزيز عيني" مأخوذ من كتاب عزيز عيد الفنانة صفاء الطوخي، من إعداد وإخراج عصام السيد، بطولة محمد فهيم، محمود الزيات، ماهر محمود، حسن عبد الله، علي كمالو، ابتهال الصريطي، ميشيل ميلاد، ديكور محمد الغرباوي، أشعار مصطفي ابراهيم، ألحان هيثم الخميسي، أزياء مروة عودة، استعراضات شيرين حجازي، إضاءة ياسر شعلان، صوت محمود عبد اللطيف، محسن عبد الفتاح، ماكير إسلام عباس، مساعد ملابس خالد زنكل، مساعدو الإخراج محمد حجازي، محمود طنطاوي، حمدي حسن.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.