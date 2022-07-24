شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "يا عزيز عينى" يفتتح الدورة 15 من المهرجان القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي يرأسه الفنان يوسف إسماعيل، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والنجمة سوسن بدر، والنجم محمد صبحي، والفنان محسن منصور، والفنانة سلوي محمد علي، والفنان محمد رياض، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وبدأ حفل الإفتتاح بعرض "ياعزيز عيني" مأخوذ من كتاب عزيز عيد الفنانة صفاء الطوخي، من إعداد وإخراج عصام السيد، بطولة محمد فهيم، محمود الزيات، ماهر محمود، حسن عبد الله، علي كمالو، ابتهال الصريطي، ميشيل ميلاد، ديكور محمد الغرباوي، أشعار مصطفي ابراهيم، ألحان هيثم الخميسي، أزياء مروة عودة، استعراضات شيرين حجازي، إضاءة ياسر شعلان ، صوت محمود عبد اللطيف ، محسن عبد الفتاح، ماكير إسلام عباس، مساعد ملابس خالد زنكل ، مساعدو الإخراج محمد حجازي، محمود طنطاوي، حمدي حسن .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم فى فضاءات المسرح فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى الذى يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



































































































































































