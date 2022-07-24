شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح 4 أغنيات من ألبومها الجديد "شايفة فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة آصالة نصرى، منذ قليل، 4 أغنيات من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "شايفة فيك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقى الألبوم في وقت لاحق.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

وكانت النجمة الصورية أصالة نصرى، احتفلت مؤخراً بتحقيق أغنيتها الجديدة " غلبان" 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وقد طرحتها منذ 5 أيام والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.