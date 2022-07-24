هيفاء وهبي تسرق الأنظار في تونس.. نجمة الأناقة والجمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أطلّت من خلالها على الجمهور كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.

واختارت هيفاء إطلالة أنيقة جدًا لإحياء حفل غنائي ساهر في تونس، إذ تألقت بفستان من اللون الأورنج أظهر رشاقتها بتصميم مميّز، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، فسرقت الأنظار في لقطات عفوية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحصدت صور هيفاء وهبي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على إطلالتها الرائعة ووصفوها بـ”نجمة الأناقة والجمال”، فتصدّر هاشتاغ اسمها “#هيفاء_وهبي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” (Trends) في تونس ومصر ولبنان والسعودية وعدد من البلدان العربية.

يذكر أن هيفاء وهبي حصلت مؤخرًا على تكريم خاص كأيقونة للموضة في الوطن العربي وذلك في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعيش هيفاء وهبي حالة من النجاح الاستثنائي بعد تحقيق أغنيتها الجديدة “تيجي” أكثر من 13 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط.

كما تستعد هيفاء لطرح أغنية جديدة بعنوان “تيجي” انتهت مؤخرًا من تصويرها في لبنان.