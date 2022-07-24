نجوى كرم بفيديو جديد على “تيك توك”.. ما لا تشاهدونه خلف الكاميرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة اللبنانية نجوى كرم الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تيك توك” أثناء استعدادها لجلسة تصوير خاصة عقدتها مؤخرًا للحملة الدعائية لأغنيتها الجديدة “حلوة الدّني”.

وظهرت نجوى كرم في الفيديو بكامل عفويتها في مقاطع مصوّرة خلف الكواليس، إذ كانت تتحضّر لالتقاط الصور وتهتم بتفاصيل إطلالتها في لقطات لم يرها الجمهور فيها من قبل.

وعلّقت نجوى كرم على الفيديو بكلمات أغنيتها الجديدة “حلوة الدّنيي” قائلةً: “ومازالك حدّي غنّي معي غنّي معي وقول

حلوة الدّنيي يا حبيبي لو شو ما كان!”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها العفوي، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

وكانت نجوى كرم قد تصدّرت قائمة اهتمامات مواقع التواصل بعد طرح أغنيتها “حلوة الدّنيي”، وهي من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي.

أمّا فيديو كليب الأغنية فجاء بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات أكثر من رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.