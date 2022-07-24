“مباشرة”.. لايف ستايلز ستوديوز تشوق الجمهور لأغنية إبتسام تسكت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجمة المغربية إبتسام تسكت بفارغ الصبر طرح أغنيتها الجديدة “مباشرة” التي تتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وشوّقت “لايف ستايلز ستوديوز” الجمهور لأغنية إبتسام الجديدة، حيث كشف حساب الشركة في موقع “تويتر” عن موعد طرح الأغنية، وذلك يوم الأربعاء 27 تموز/يوليو.

وأغنية “مباشرة” هي من كلمات وألحان رحال الوزاني، وتوزيع عبد الصمد عكيف، والكليب من إخراج عماد ازويات.

يُذكر أنّ الفنانة المغربية، شاركت في برنامج المواهب “ستار أكاديمي” في موسمه العاشر، وحققت نجاحات كبيرة، وطرحت أغنيات عدّة لاقت تفاعلاً كبيراً، وأبرزها “أنا وياه” و”قلبي تلف” وغيرهما.