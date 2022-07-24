ملايين “حفلة” نوال الزغبي تضعها في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “حفلة” أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام فقط من صدورها على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “حفلة” هي باللهجة المصرية، من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر الخضري وتحمل النمط الموسيقي الإيقاعي السريع إذ تُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها.

أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج المبدع فادي حداد ويحمل دعوة فرح وحب وإيجابية وجهتها نوال الزغبي إلى كل السيدات اللاتي يواجهن مشاكل وأزمات عاطفية.

وتحظى أغنية “حفلة” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المواقع الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.