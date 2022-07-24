بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بمرور 6 أشهر على ولادة طفلتهما.. صورة جديدة للأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس بمرور ستة أشهر على ولادة طفلتهما “مالتي ماري شوبرا جوناس” في المكسيك.

ونشرت نجمة بوليوود صورًا من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، حيث شاركها هذا اليوم المميّز كل من والدتها مادو شوبرا وابن عمها بارينتي شوبرا.

وظهرت “بريانكا” وهي تحمل “مالتي ماري” إلى جانب “نيك”، الذي كان يحمل كعكة صغيرة بجانبها لافتة مكتوب عليها: “يوم ميلاد سعيد لستة أشهر M M”، في إشارة لـ”مالتي ماري”.

وعلّقت بريانكا على الصور قائلةً: “مجرد فتاة وفريق في ذكرى ميلادها! ممتنة جداً لأن أكون محاطة بالكثير من الحب وأن أكون قادرة على قضاء الوقت مع أقرب وأعز الناس. (على الرغم من أن الكثير منهم طاروا من مسافة بعيدة جداً). وتابعت قائلة: “أكثر الاحتفالات التي لا تُصدق، التي خططت لها ونُفذتها إلى حد الكمال من قِبَل قلبي- في إشارة لزوجها. الكلمات لا تكفي لشكرك على يوم ميلاد لا يُنسى”.