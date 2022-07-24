شكرا لقرائتكم خبر عن الحدينى وأبو رية وعبد الرازق حسين فى لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة عشرة التي تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" خلال الفترة من 24 يوليو الحالي وحتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضًا مسرحيًا من مختلف الجهات الإنتاجية.

وتضم أسماء لجنة تحكيم العروض المسرحية: الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا للجنة، والفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبد الرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير ، والدكتور محمد سعد والفنانة رجوي حامد والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد مقررًا ومحمد عبد السلام أمين سر اللجنة .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.