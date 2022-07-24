تسريب صور صادمة ل ” ميادة الحناوي ” قبل وبعد خضوعها لعملية تجميل

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 05:52 مساءً - نشر طبيب التجميل اللبناني ” نادر صعب ” مجموعة من الصور للفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلالها عن خضوعها لحميل تجميل بالوجه .

حيث ظهرت ميادة الحناوي في الصور قبل وبعد عملية التجميل التي خسرت بها جزءاً كبيراً من وزنها وتجاعيدها كما تغيرت ملامحها بشكل كبير وبدت أصغر سنا واختفت علامات تقدمها بالعمر .

واضطر طبيب التجميل نادر صعب إلى حذف الصور بعد دقائق من نشرها نتيجة التعليقات السلبية التي تلقاها من جانب جمهور ميادة الحناوي بسبب نشره لهذه الصور .

فجاء عدد من التعليقات تتهم الطبيب نادر صعب بعدم الحفاظ على خصوصية مرضاه وذلك لنشره صور ميادة الحناوي الخاصة بعملية التجميل التي أجرتها دون الحصول على إذن منها .

ثم عاد نادر صعب ونشر الصور مرة أخرى ولكنه قام بوضع شريط من الأعلى عليها لإخفاء ملامحها وعينيها .