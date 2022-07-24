كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 05:52 مساءً - نشر طبيب التجميل اللبناني ” نادر صعب ” مجموعة من الصور للفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلالها عن خضوعها لحميل تجميل بالوجه .
حيث ظهرت ميادة الحناوي في الصور قبل وبعد عملية التجميل التي خسرت بها جزءاً كبيراً من وزنها وتجاعيدها كما تغيرت ملامحها بشكل كبير وبدت أصغر سنا واختفت علامات تقدمها بالعمر .
واضطر طبيب التجميل نادر صعب إلى حذف الصور بعد دقائق من نشرها نتيجة التعليقات السلبية التي تلقاها من جانب جمهور ميادة الحناوي بسبب نشره لهذه الصور .
فجاء عدد من التعليقات تتهم الطبيب نادر صعب بعدم الحفاظ على خصوصية مرضاه وذلك لنشره صور ميادة الحناوي الخاصة بعملية التجميل التي أجرتها دون الحصول على إذن منها .
ثم عاد نادر صعب ونشر الصور مرة أخرى ولكنه قام بوضع شريط من الأعلى عليها لإخفاء ملامحها وعينيها .
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور صادمة ل ” ميادة الحناوي ” قبل وبعد خضوعها لعملية تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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