بتهمة السب والقذف والتشهير .. شيرين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد والد حسام حبيب

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 05:52 مساءً - تقدم المستشار ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” ببلاغ من جانب موكلته إلى النائب العام ضد ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” بتهمة السب والقذف والتشهير بها عبر حسابه على فيس بوك بعد مداخلتها مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” .

وجاء في البلاغ : ” في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب بعمل بوست على صفتحه علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ” .

وتابع : ” قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة، حيث قرر في منشور علي صفحته وشاهده الكثير من الناس : أين الميثاق الشرف الإعلامي .. شرف؟ جاتكو القرف واللي الإعلامية اللي أول إسمها لام وأخر إسمها سين، هيي برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر ” .

وأضاف حول إساءة حسين حبيب ضد شيرين : ” والمفضوحة والنمامة واللمامة والكدابة والسبابة والفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة .. تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعه الشاكية وتحقيرها لدى ذويها ” .

وطالب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية .