بعد أن شتمها.. شيرين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضدّ والد حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب: بعد مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب، بكتابة منشور على صفحته بموقع فيسبوك سب فيه الشاكية بألفاظ خارجة.

واستكمل البلاغ أن والد حسام حبيب قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة حيث قال في منشور على صفحته وشاهده الكثير من الناس: “أين الميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف وإللي الإعلامية اللي أول إسمها لام وأخر إسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر.. والمفضوحة والنمامة والمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة، تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعه الشاكية وتحقيرها لدى ذويها”.

وطالب محامي شيرين باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.