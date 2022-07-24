بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على بعد “غلبان”.. أصالة تطرح 4 أغنيات من ألبومها دفعة واحدة مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد أسبوعين على صدور أغنية “غلبان”، وهي أوّل أغنية من ألبومها الجديد، طرحت النجمة أصالة نصري 4 أغنيات من الألبوم دفعة واحدة على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية كافة.

والأغنيات التي أصدرتها أصالة هي: “فرحه وبس” كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس أمين نبيل، “فقدتُ نفسي” كلمات حذيفة العرجي، وألحان رامي الشافعي، وتوزيع وميكس عمر صباغ، “أنا حرّة” كلمات نور الدين محمد، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، “كفوكيم” كلمات ولحن اعداد اري جان، وتوزيع اري جان/دياب.

وأعلنت أصالة عن صدور الأغنيات الجديدة من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، حيث قالت: “مابين شو بتحبّوا لليوم وشو رح يبقى لبكره البعيد عشت فتره طويله نقّي منّ مئات الألحان مجموعه صغيره بإستشارة كلّ الّلي حواليي وعلى رأسهم حبيبي فايق وسندي أخي أنس لتستمتعوا وتبقّوا معكم ذكرى حلوه بأغاني حلوه”.

يذكر أن أغنية “غلبان” التي أصدرتها أصالة منذ أسبوعين هي من ‎كلمات منه القيعي، ‎وألحان إيهاب عبد الواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيي وحققت أكثر من 13 مليون مشاهدة على قناتها في موقع “يوتيوب”.