وائل كفوري يغني لـ”ست الكل”.. جرعة عالية من الحب والرومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق دام لعدّة أيام، طرح النجم اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة بعنوان “ست الكل” على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية “ست الكل” من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، ويقول مطلعها: “انا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت متل اللي اول مرة بتعرف على بنت انا يا عالم عم دوب عايش ببحر قلوب كلّن عم بيقولولي بأحلى حلاتي صرت”.

حملت الأغنية بين طياتها لحظات الحب والعشق والرومانسية من خلال كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، فقدمها وائل بأسلوبه المميّز الحديث والمتطور والذي يحاكي الفئات العمرية كافة.

أما الكليب فجاء بصورة عفوية وتلقائية تشبه شخصية وائل كفوري، حيث حقق هذا النمط من الأعمال المصوّرة نجاحاً كبيراً مع “البنت القوية” التي أطلقها العام الماضى.

وحققت أغنية “ست الكل” نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّرت الترند على يوتيوب في الدول العربية، كما دخلت الترند العالمي على موقع يوتيوب أيضًا.