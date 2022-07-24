شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أزواج جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها..بدأت بممثل كوبى وآخرهم بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ 53، ولا تزال إلى الآن في أوج نجوميتها وخلال السطور التالية نسلط الضوء على حكاية زواجها 4 مرات في حياتها، إذ سبق وارتبطت بكثيرين إلا أن 4 رجال فقط هم من دخلوا معها قفص الزواج.

تزوجت جينيفر لوبيز للمرة الأولى من الممثل الكوبي أوجاني نوا عام 1997، ولم يكمل زواجهما عاما واحدا، حيث انفصلا في يناير من عام 1998.



لوبيز والممثل الكوبى

وبعدها فى عام 2001 تزوجت من الممثل كريس جود، ولكنهما تقدما بطلب الطلاق في يونيو 2002، ثم بدأت لوبيز بمواعدة الممثل بن أفليك في عام 2002 وأعلنا خطبتهما في نوفمبر من نفس العام، لكنهما انفصلا في يناير 2004.



كريس جود ولوبيز

ثم تزوجت جينيفر من المغني مارك أنتوني وانفصلا في عام 2014، لتعود بعد ذلك إلى بن افليك عقب 18 عام من انتهاء علاقتهما، ليتزوجا في ولاية نيفادا الأمريكية.



لوبيز ومارك انتونى