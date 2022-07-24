شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يتعاون مع سمير العصفورى فى مسرحية "إنها حقا عائلة زى الفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تعاونه الأول مع المخرج سمير العصفورى في مسرحية تحمل اسم "إنها حقا عائلة زى الفل" .





مسرحية "إنها حقا عائلة زى الفل" عمل كوميدي واستعراضي يناقش بعض القيم الأسرية المفقودة، وحتى الآن يتكتم المخرج والمؤلف تفاصيل العمل وأسماء الأبطال.

وتعاونا سابقًا من حوالى 43 عاما المخرج الكبير سمير العصفوري مع الكاتب الراحل بهجت قمر وتقديمهما لعملهما الناجح مسرحية "انها حقا عائله محترمة" التي قدمت عام 1979 من بطولة فؤاد المهندس وشويكار .

وتعاقد مؤخرًا الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر مع المنتج أحمد السبكى لكتابة أغانى مسرحية "روحى أنا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم التي تحضر لها خلال هذه الأيام، والمقرر أن تقدمها مع الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وعدد من الفنانين.