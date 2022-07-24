شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يهنئ منة شلبى بعيد ميلادها: أحلى منجاية فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السيناريست تامر حبيب، بعيد ميلاد النجمة منة شلبى، ونشر صورتين لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى منجاية في الحياة"، وهنأها عدد من متابعيه بعيد ميلادها، متمنين لها المزيد من السعادة والنجاح.



تامر حبيب و منة شلبى



تامر حبيب

وتحتفل النجمة منة شلبى بعيد ميلادها، اليوم الأحد 24 يوليو، وتعتبر منة شلبي من أهم نجمات جيلها إذ وضعت اسمها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال العديد من الأدوار الناجحة التي قدمتها من نجوم كبار مثلها، فكان لأدائها التمثيلى المتقن البارع وجمالها وطلتها الجذابة بصمة في قلوب جمهورها، ومشوار منة شلبى مليء بالأعمال السينمائية والدرامية الناجحة على مدار 22 عامًا.

بداية النجمة منى شلبى في التمثيل كانت عام 2000 وذلك من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة" التى شاركت فيه مع الفنانة سميحة أيوب، إلا أن بداية تعارفها مع الجمهور فى الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "أين قلبى" مع يسرا، فكان لهذا المسلسل صاحب الفضل في بداية نجومية الجميلة الشقية منة شلبى، حيث قامت بدور المراهقة التي تعشق الحياة المزاجية والعلاقات غير الشرعية، فكانت فتاة متمردة على أهلها، تقيم علاقة مع شاب من البيئة المنحلة، و يكتشف بعد ذلك أنها تزوجته عرفيا دون علم أحد .

وقدمت النجمة منة شلبي خلال مشوارها السينمائى 38 فيلم هم، العاصفة، الساحر، كلم ماما، فيلم هندى، شباب تيك آوى، أوعى وشك، بحب السيما، أحلى الأوقات, ويجا، أبو العربى، انت عمرى، بنات وسط البلد، واحد من الناس، أحلام عمرنا، الحياة منتهى اللذة، عن العشق والهوى، في محطة مصر، لعبة الحب، كدة رضا، هي فوضى، الأولة في الغرام، آسف على الإزعاج، بدل فاقد، نور عينى، ميكرفون، بيبو وبشير، إذاعة حب، حلم عزيز، بعد الموقعة، سمير أبو النيل، نوارة، الماء والخضرة والوجه الحسن، الأصليين، تراب الماس، خيال مآته، الإنس والنمس، من أجل زيكو، الجريمة، كما قدمت فيلم قصير بعنوان "شوكة وسكينة"