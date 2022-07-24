شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الغفار يجرى عملية جراحية بالقلب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود عبد الغفار على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن أنه سيجرى عملية قلب مفتوح غدًا وطلب من محبيه الدعاء له ونشر صورة له وعلق عليها: اللهم استودعتك نفسي وصحتي فاشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملنى ما لاطاقة لي به أرجو من كل من يعرفني أو لا يعرفني الدعاء لي بالشفاء وإن يقدر الله لي الخير".



محمود عبد الغفار

وأضاف عبد الغفار: يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات أوصيكم فضلاً وليس أمرًا بالدعاء فالدعاء يغير الأقدار ربنا يبارك في صحتكم وأبدانكم أنتم ومن تحبون".