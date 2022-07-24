شكرا لقرائتكم خبر عن رغم طرحها.. وليد توفيق يصور "يا عسل" بطريقة فيديو كليب بتوقيع جاد شويرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق على تصوير أحدث أغنياته "ياعسل" على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج والمطرب جاد شويرى، وذلك رغم أن الأغنية تم طرحها كأوديو على يوتيوب منذ أسبوعين، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وقال النجم وليد توفيق لـ"الخليج 365": "أصريت على تصويرها بطريقة مبتكرة، رغم طرح الأغنية كأوديو، وتحقيقها نجاح كبير"، موضحًا أنه حرص على تكرار التعاون مع المخرج جاد شويرى في هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويًا من خلال أغنية "دكتور بالحب".

وأضاف توفيق أنه تم الإنتهاء تمامًا من تصوير الأغنية، وهى الآن في مراحل المكساج النهائية على أن يتم طرحها من جديد بطريقة الفيديو كليب خلال الأسبوع الجارى، والأغنية من كلمات عليم، وألحان بينو وتوزيع حازم منسى، ميكس مصطفى عبد الرضا، وماسترينغ سليم سلامة.



سيلفى وليد توفيق وجاد شويرى



وليد توفيق أثناء تصوير أغنيته الجديدة



وليد توفيق يصور أغنيته الجديدة