شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق فى منزل الفنان أحمد شاكر.. ويعلق: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد شاكر عن تعرض العمارة التي يسكن بها لحريق مروع، اضطره للبيات خارج المنزل ليومين، ونشر شاكر صورتين للحريق عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، وعلق عليها: "الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتى للعمارة التى أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعًا فى هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين".



حساب الفنان احمد شاكر على فيس بوك

وأضاف: "قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافئ ورجال الأمن على سرعة المبادرة".

ومؤخرًا، قال الفنان أحمد شاكر، إن الممثل يجب أن يعتمد على التنوع في أعماله، ولا يكرر نفسه في كل الأعمال، حتى يترك بصمة فى كل عمل يقوم به، وهذا ما يمتع الممثل والجمهور فى نفس الوقت.



حريق العمارة



الحريق

وأضاف أحمد شاكر، فى لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن تاريخ التمثيل قائم على النمطية، بحيث يقوم كل ممثل بدور معين ويستمر عليه بعد أن ينجح فيه، ولكن يجب أن يكتشف الممثل نفسه بشكل جديد لإمتاع الجمهور دائما وعندما يترك الممثل بصمة فهذا أمر بالغ الأهمية.

وتابع الفنان أحمد شاكر: "أنا خريج معهد سينما قسم إخراج، وأفهم ماذا يعني سينما بشكل جيد، ولا أنظر لها بنظرة الممثل بقدر نظرة الصناعة، ودراستي في لوس أنجلوس منحتني دفعات قوية في عملي لترك بصمة لدى الناس، وعندما يسير الممثل في الشارع تناديه الناس باسم الشخصية التي قدمها في الأعمال، وهذا من مقومات النجاح".