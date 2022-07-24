شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يهنئ أحمد عز بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا جن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامى رامى رضوان، النجم أحمد عز، بمناسبة عيد ميلاده، والذى احتفل به عز أمس 23 يوليو، ونشر رامى رضوان، صورة تجمعه بأحمد عز، أثناء تواجدهما في الجيم، وعلق عليها، "كل سنة وأنت طيب يا جن.. عقبال مليون سنة"، وهو اسمه في فيلم عز الجديد، "كيرة والجن"، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.



رامى رضوان وأحمد عز

"كيرة والجن" فيلماً وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.