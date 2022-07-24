شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يرد على هانى شنودة: أتمنى يجمعنا عمل فنى يليق بتاريخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مغنى التراب، ويجز، على الملحن الكبير هانى شنودة، موجهًا الشكر إليه، بعد إشادة شنودة بويجز، وإعلان رغبته في التلحين له، حيث نشر ويجز عبر ستورى حسابه على "انستجرام" يقول، "شرف كبير ليا اللى قاله الأستاذ الكبير هانى شنودة وأتمنى يجمعنا عمل فنى يليق بتاريخه اللى كله أعمال مؤثرة وموسيقى جميلة، أستاذ وفنان راقى ومتواضع".



ويجز عبر انستجرام

وكان هانى شنودة، قال في برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة: "أنا بحب ويجز وأتمنى التلحين له وإحنا زملاء في الأول والآخر".

وأحيا ويجز حفلا غنائيا كبيرا في بالسعودية ضمن موسم جدة الشهر الماضى، وذلك على مسرح ليالينا، حيث أشعل ويجز الأجواء بأغنيات، كيفي كده وعلى بابا وعفاريت الأسفلت والبخت، وهى الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الذي حضر منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الجمهور.

أغنية "البخت" وهي الأغنية التي أثير حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز.