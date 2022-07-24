شكرا لقرائتكم خبر عن علاء قوقة بديلاً لتامر فرج فى مسرحية "الحفيد" للنجمة لوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسرحية "الحفيد" من البروفات النهائية مع الدكتور علاء قوقة الذي أسندت إليه بطولة العمل بسبب الظروف الصحية للفنان تامر فرج، حسبما صرح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى الذى أعرب عن سعادته بمشاركة المسرحية في سباق مهرجان المسرح القومى الذى سيفتتح فعالياته مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية بعد رؤية إدارة المسرح القومي والبيت الفني للجهد المبذول من دكتور علاء وطاقم العمل وإصرار نجمة العمل الفنانة لوسى في الضغط على نفسها والحرص على المشاركة في أكبر فعالية مسرحية بمصر.

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وعلاء قوقة، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور ، وهي رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار.

والمسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.