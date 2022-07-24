شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز بعد إصابته بكورونا: احذروا من الموجة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طارق عبد العزيزلـ"الخليج 365" عن إصابته بفيروس كورونا من عدة أيام وقال إنه شعر بالأعراض وعندما تأكد من إصابته بالفيروس قام بالخضوع للعزل المنزلى واتباع تعليمات الأطباء، وأكد أن حالته تتحسن تدريجيا، وحذر عبد العزيز أصدقاءه وجمهوره من انتشار الفيروس هذه الأيام وطالبهم باتباع الإجراءات الاحترازية وتوخى الحذر لانتشار الموجة السادسة من الفيروس.



طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز الفنية عرضت مؤخرًا في شهر رمضان الماضى، وهى مسلسل "راجعين يا هوى" و مسلسل "دايما عامر"، مسلسل "راجعين يا هوى" من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.