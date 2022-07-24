والد حسام حبيب مدافعا عن نجله : ” أخلاقه زي الملايكة .. الله ناصرك على كل مفتري كداب “

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 03:55 مساءً - دافع ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” عن نجله على خلفية أزمة الأخير مع الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” التي كشفت عنها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” ببرنامج كلمة أخيرة واتهامها له بسرقتها كما تحدثت عن تفاصيل تخص علاقتهما .

وحرص حسين حبيب على دعم ومساندة حسام حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه : ” والله مش عشان ابني، ده أخلاقه زي الملايكة، أنا شخصيا بتعلم منه ” .

وتابع متوجها بالدعاء له : ” اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحميه كما حميت إبراهيم من النار .. قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا، الله ناصرك على كل مفترى كداب وعلى ناكر الجميل .. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ” .