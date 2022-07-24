في تصريحات صادمة .. خالد زكي : ” مش عايز أموت مديون ومش معايا تمن العلاج “

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:45 مساءً - أعرب الفنان ” خالد زكي ” عن استيائه من عدم اهتمام المنتجين بمشاركة جيله من الفنانين في الأعمال الفنية والاستفادة منهم على عكس ما يحدث بالسينما العالمية حيث يتم الاعتماد على الممثلين كبار السن كإضافة للعمل .

وأشار خالد زكي خلال مقابلته مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” في برنامج ( ليالي Ten ) إلى عدم تقديره وغيره من الفنانين في نفس عمره أو أكبر ماديا بعد سنوات طويلة من العمل في مجال الفن وعدم مراعاة ظروف غلاء المعيشة أيضا مطالبا بضرورة التدخل القوي في هذه المسألة .

وأضاف : ” لابد من تدخل قوي جدا في المسألة دي لصيانة كرامة الفنان اللي في جيلنا عشان منجيش نموت واحنا مش معانا ولا مليم .. احنا المفروض نكرم مش بس تكريم أدبي وشهادات، لأ نكرم في الاتفاقات المادية بشكل جيد جدا لإن احنا في أواخر عمرنا ” .

وتابع الفنان خالد زكي : ” منجيش خلاص منلاقيش فلوس حتى نتعالج بيها .. رسالة للسادة المسئولين أنا بتمنى يصل رأيي ويهتم بجيلنا، الجيل الكبير في السن وفنيا يستفاد بيه وماديا يكرم وللمرة الأخيرة حتى لا ينتهي عمره ومفيش في جيبه مليم يتعالج بيه ” .

وقال أنه لا يمتلك رضيدا في البنك وكثيرا ما كان يتعرض لأزمات مادية منها أنه كان قد اضطر لبيع سيارته في عام 2011 بسبب الظروف المادية ولم يكشف عن هذا الأمر خوفا على صورته مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتمكن من شراء سيارة أخرى .

وواصل الفنان المصري : ” أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي، مش قادر أجيب عربية .. بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر اصرفها في الأكل والالتزامات .. وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا ومش عايز أموت مديون ومش معايا تمن العلاج ” .