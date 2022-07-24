حلا شيحة تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود وخلعها للحجاب

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:45 مساءً - أثارت الفنانة ” حلا شيحة حالة من الجدل والتساؤلات في الأيام الماضية بسبب منشور لها اعتقد المتابعون أنها تمهد من خلاله عن قيامها بخلع الحجاب .. كما تداولت أنباء حول انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي والمنتج ” معز مسعود ” .

وردت حلا شيحة على كل ما أثير في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام نافية طلاقها من معز مسعود ومشيرة إلى أن ما تشاركه مع متابعيها يكون للتعبير عن أفكارها والتواصل معهم .

فكتبت حلا شيحة : ” لكل المتابعين والمحبين علي صفحتي وفي الوطن العربي، حابة اقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح .. وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد بيه حد معين ابداً ” .

وتابعت : ” ومعز بعيد عن الكلام ده تماماً بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياة أولادي ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه .. وعيب الكلام اللي بيتقال عن صفحات السوشيال ميديا كله مش صح ابدا ” .

وأضافت حلا : ” والله في مشاكل أكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها .. وأنا علي صفحتي بحب أشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب اتواصل معاهم وأبقي موجودة معاهم مش أكتر من كده ” .

وقالت عن الحجاب : ” بالنسبة لحجابي، أنا قولت بحاول زيي زي بنات كتير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كده دلوقتي والحمد لله .. وأنا مش شيخة، أنا إنسانة عادية جداً ليا حسناتي وليا سيئاتي والبشر كلهم كده ” .

واختتمت حلا شيحة : ” فبلاش حد يزايد علي حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم علي بعض .. احنا بشر مش ملايكة .. يلا أنا مسامحة الكل، معلش بشر بردو .. تصبحوا علي خير ” .