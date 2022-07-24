شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح هائلة لروما وتفوق ديبالا على رونالدو بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق روما الإيطالي في التعاقد مع صفقة قوية هذا الصيف بالحصول على خدمات باولو ديبالا في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، بعقد مدته 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2025.

أرباح روما بسبب ديبالا



وعلى الرغم من أن انضمام ديبالا كان مجانًا إلى روما بشكل مفاجئ، ألا أن انتقال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قد نجح في تحقيق رقما قياسيا جديدًا يلائم التأثير الذي أحدثته صفقته في نافذة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن قمصان الصفقة الجديدة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد نجحت في تسجيل مبيعات رقم قياسي في تاريخ روما كأكثر اللاعبين تحقيقًا للمبيعات بعد إعلان انضمامه إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن هذه المبيعات مرتفعة حيث أنها قد أصبحت من أعلى المبيعات على مستوى الدوري الإيطالي بأكمله في الصفقات من هذا النوع.

ديبالا يتفوق على رونالدو

وأكدت الصحيفة أن المبيعات قد كسرت مبيعات قميص كريستيانو رونالدو في إيطاليا حينما انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018.

ولم تقم الصحيفة الإيطالية بنشر أي أرقام رسمية للمبيعات أو أرباح النادي الإيطالي من بيع قميص النجم الأرجنتيني.

يذكر أن ديبالا ورونالدو قد تزاملا في يوفنتوس، ولعبا سويًا لثلاثة مواسم، وفازا بعدة ألقاب، بما فيها الدوري الإيطالي في مناسبتين، وكأس إيطاليا في مرتين ومثلهم كأس السوبر الإيطالي.