سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها بصور مع تايلور سويفت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بعيد ميلادها الثلاثين مع زميلتها النجمة تايلور سويفت، وشاركت صورتين تجمعهما، عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام.

ووفقاً لموقع People، في الصورة الأولى، تُشير “سويفت” بثلاثة أصابع بينما تعانقها “غوميز” بابتسامة كبيرة. في الصورة الثانية، تعطي مغنية Blank Space إبهاماً للكاميرا بينما تضحك “غوميز” التي كانت تبدو أنها تفتح هدية “سويفت”. وكتبت نجمة Only Murders in the Building: “30, nerdy and worthy” في التسمية التوضيحية.

كما شكرت مطربة Taki Taki معجبيها على أمنياتهم في يوم ميلادها عبر خاصية قصص إنستغرام الخاص بها، قائلة: “شكراً جزيلاً لكم يا رفاق على كل هذا الحب!”، وتابعت: “هذا العام، أمنيتي الأكبر هي التبرع لصندوق Rare Impact Fund لدعم الصحة العقلية. معاً يمكننا تقليل وصمة العار المرتبطة بالصحة العقلية وزيادة الوصول إلى الموارد”. واختتمت: “أحبكم كثيراً يا رفاق!”.

وتعود صداقة “سيلينا” و”تايلور” لأكثر من اثني عشر عاماً. وفقاً لـ”سيلينا”، التقى الاثنان في عام 2008 بينما كانت تواعد “نيك جوناس” (انفصل الاثنان بعد عدة أشهر) وكانت “تايلور” تخرج مع “جو جوناس” (انفصلا أيضاً بعد بضعة أشهر).

قالت “غوميز” في مقابلة مع KISS-FM UK عام 2017، عندما سُئلت كيف التقت هي و”تايلور”: “لقد واعدنا الأخوين جوناس معاً! لقد كان الأمر هستيرياً. كان الأمر رائعًا، لقد كنا أفضل شيء حصلنا عليه من تلك العلاقات”. وأضافت: “كلنا أصدقاء الآن”.