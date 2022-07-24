محمد منير يعتذر من جمهوره.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “زملكاوي” الذي يذاع عبر قناة “الزمالك” الرياضية، هنأ الفنان محمد منير جمهور نادي الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر موسم 2022- 2021 بعد التغلب على النادي الأهلي بنتيجة 2/1.

وقدم منير خلال المداخلة الهاتفية الاعتذار لجمهور نادي الزمالك على التصريحات التي سبق وقالها: “كنت زملكاوي ولكن الآن أحب لاعبي النادي الأهلي”.

وقال: “تصريحي كان في لحظة غضب، أنا زملكاوي وعائلتي بها 17 حفيداً وجميعهم زملكاوية”.

وأكمل: أحب الأهلي ومنذ أن بدأت شهرتي وجمهور الأهلي يشجعني، أنا أنتمي للناديين، صحيح أنني أميل للزمالك لكني أحب النادي الأهلي، الرياضة ليست تعصباً، نحن أقوى حزبين شعبيين في مصر بعيداً عن السياسة”.

وأضاف: شاهدت المباراة وكنت سعيداً بفوز الزمالك من قلبي، الرياضة بها فوز وهزيمة ولحظات انتصار ولحظات إحباط وفي لحظة غضب قد يخرج منك كلام مثل ما حدث لكن الموجود في القلب بالقلب”.

ووجه محمد منير رسالة إلى جمهور الزمالك قائلا: “مبروك لجمهور الزمالك وللمستشار مرتضى منصور هو صديقي منذ أكثر من 35 عاماً وأحبه بشكل شخصي وأتحمل عصبيته واشتقت لخفة دمه”.

وكان محمد منير قد أثار غضب جمهور الزمالك بعد تصريحاته في لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” عندما قال إنه كان يشجع الزمالك والآن يحب الأهلي، لذا حرص على توضيح وجهة نظره.