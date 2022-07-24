مصطفى قمر يوضح هذا الأمر لمحبيه.. “بيكدبوا عليكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير، خرج النجم مصطفى قمر عن صمته وأوضح حقيقة امتلاكه لمقهى في منطقة المهندسين، على خلفية اعتقاد البعض بأنه ملك له.

وشارك النجم المصري مقطع فيديو عبر صفحته على تطبيق انستغرام وظهر فيه وهو يوضح الأمر قائلاً: “المقهى في المهندسين مش بتاعي، وأي حد يقولكوا غير كدة بيكدب عليكم”.

وأضاف: “أنا كان نفسي أنزل البوست ده من سنين بس زادت قوي عن حدها، الرستوران ده ملك لصديق ليا ولا يمت لي بأي صلة، أنا عندي كلاسيك روك وكمباني فقط وشكرا”.

من جهة ثانية، يستعد النجم المصري لطرح دويتو غنائي بعنوان “شوفتوا القمر” يجمعه مع المطرب محمد نور، ومن كلمات أحمد علاء الدين وألحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية محمود عزت.