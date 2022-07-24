حلا شيحة تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود.. وهذا ما قالته عن حجابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة حلا شيحة قررت وضع حدّ للشائعات والأخبار التي تطال حياتها الشخصية والتي تشير إلى طلاقها من المنتج معز مسعود.

ونشرت الفنانة المصرية صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام نفت من خلالها كل ما يتم تداوله عن طلاقهما، موضحة أن خبر طلاقها غير صحيح وبأن المنشور الذي كتبته قبل أيام لم تقصد به مرورها بمشاكل شخصية مع زوجها.

وكتبت على الصورة: “لكل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد بيه حد معين أبدا”.

وأضافت: “معز بعيد عن الكلام ده تماما بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياة أولادي ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه وعيب الكلام اللي بيتقال عن صفحات السوشيال ميديا كله مش صح أبدا”.

وتابعت منشورها التوضيحي بالقول: “والله في مشاكل أكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها وأنا على صفحتي بحب اشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب اتواصل معاهم وابقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة … بالنسبة لحجابي أنا قلت بحاول زيي زي بنات كتير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كدة دلوقتي والحمد لله”.

واختتمت كلامها: “أنا مش شيخة أنا إنسانة عادية جدا ليا حسناتي وليا سيئاتي والبشر كلهم كده فبلاش حد يزايد علي حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض أحنا بشر مش ملايكة، يلا أنا مسامحة الكل معلش بشر بردو”.