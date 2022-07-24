السبب الحقيقي وراء غياب عادل إمام عن حفل زفاف إبنة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب الفنان الكبير عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، الكثير من الجدل والقلق بين الجمهور على حالة الزعيم الصحية، إلا أن والد العروس كشف في تصريحات صحافية عن الأسباب الحقيقية التي منعت الزعيم من حضور الحفل.

وقال عصام إمام إن “حالة الزعيم جيدة جداً وصحته زي الفل إلا أن الأسرة خافت عليه من انتشار فيروس كورونا في تلك الفترة خاصة أن حفل الزفاف كان في قاعة مغلقة ما أدى إلى خوف الجميع عليه، خصوصاً أن كل أسرة في العائلة بها فرد أو أكثر مصاب بالفيروس”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير قد شاركوا المنتج عصام إمام في الاحتفال بزفاف كريمته “فرح”، إلى رجل الأعمال محمود عبد النبي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن يسرا، المخرج رامي إمام، لبلبة، هاني رمزي، فيفي عبده، أشرف زكي، حمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري.