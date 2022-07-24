ميادة الحناوي تخضع لعمليات تجميلية.. طبيب ينشر صورها قبل وبعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب طبيب تجميل في وضع المطربة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، في موقف محرج بعد أن كشف عن خضوعها لعملية تجميل خسرت بها جزءاً كبيراً من وزنها وتجاعيدها.

وكان طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، قد نشر مجموعة من الصور لشكل ميادة الحناوي، قبل وبعد عملية التجميل من خلال حسابة الشخصي على “إنستغرام”، ثم قام بحذفه سريعاً بعد أن قوبل بهجوم من جمهور النجمة الكبيرة.

وكانت ميادة الحناوي قد كشفت مؤخرًا من خلال تصريحات تلفزيونية عن حقيقة تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بمرض الألزهايمر، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة.

وقالت إنه لا صحة لما تم تداوله من إصابتها بالألزهايمر، متابعة: “من يطلق هذه الإشاعات لا يعرفون الله”.

وأوضحت أنها تقطن في منزلها لمدة سنة ولم تخرج حتى الآن، مضيفة أنها تتعرض للكثير من الإشاعات مثل إصابتها بالكورونا وأحياناً أمراض أخرى.

وأضافت ميادة الحناوي، أنها الآن تقوم بتحضير بعض الأعمال الغنائية والاستعداد لحفلات غنائية، مؤكدة: “اشتقت للغناء وخاصة في مصر التي اعتبرها بلدي الثاني والتي كانت الداعم الأول لي في مشواري”.

وكشفت عن أسباب اختفائها في الفترة الأخيرة، قائلة: “الكورونا ووفاة أختي من فترة خلتني في ظروف صعبة شوية، بجانب إجراء أخي لعملية في القلب مؤخرًا”، مضيفة: “في فترة الكورونا مرينا بظروف كثيرة وربنا يزيل الغمة عن كل الناس”.