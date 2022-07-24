بعد نجاح حفله في باريس.. ماذا يقول محمد عبده لجمهوره؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً ناجحاً يوم الجمعة الماضي، في قصر غارنييه بدار الأوبرا الفرنسية، كأول فنان عربي سعودي يغني في هذا الصرح العريق الذي يعد واحدًا من أبرز الوجهات الفنية في العالم.

قدم الفنان محمد عبده خلال الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة ومن بينها: “صوتك يناديني” و”شبيه الريح”، و”أنشودة المطر”، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين حرصوا على حضور الحفل.

وعقب انتهاء الحفل، حرص الفنان محمد عبده على توجيه رسالة لمحبيه الذين حضروا الحفل من كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” على موقع “إنستغرام”، حيث قال: “حبايبي جمهور روتانا والجمهور العربي والخليجي وجمهور المتابعة الخاصة بمحمد عبده، وشكرا شكرا لمجيئكم ومشاهدتي في الأوبرا الجميلة والروعة والتي نورت بوجودكم.. والله يسعدكم وسأسعدكم أكثر”.

جدير بالذكر ، أن آخر أعمال محمد عبده كانت أغنية ” كتير اشتقت” التي طرحها أواخر يناير الماضي، من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع عمرو عبد العزيز.