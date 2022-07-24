شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين حجازى مصممة استعراضات عرض "يا عزيز عينى" للمخرج عصام السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصمم الفنانة شيرين حجازي استعراضات العرض المسرحي "يا عزيز عيني" للمخرج عصام السيد الذي يفتتح الدورة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح المصري اليوم، والعرض مأخوذ عن كتاب "عزيز عيد.. طائر الفن المحترق" تأليف الفنانة صفاء الطوخى، وأشعار مصطفى إبراهيم، وألحان هيثم الخميسي، استعراضات شيرين حجازي، ديكور: محمد الغرباوي، ملابس: مروة عودة.

وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب هم: محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو ، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، وعدد كبير من الراقصين الذين يشاركون ويقدمون الاستعراضات الخاصة بالعرض.

شيرين حجازي راقصة ومخرجة مسرحية ومدربة ومصممة حركة للرقص البلدي والمعاصر ومؤسسة فرقة عوالم خفية ، وكانت ايضًا من المصممات التي شاركت في تصميم الحركات والاستعراضات لموكب نقل المومياوات الملكية ، وأخرجت عدة عروض راقصة.

وشاركت من قبل بعرض "ياسِم" وهو عرض مسرحي رقص معاصر، تم تقديمه عام 2015 يرصد مراحل من حياة المرأة المصرية منذ قدماء المصريين حتى الحاضر، ضم العرض ثلاث راقصات ، وفاز بجائزة أحسن عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري، وتم اختياره لتمثيل مصر في ختام المهرجان التجريبي، وشاركنا في العديد من المهرجانات الدولية على مستوى العالم.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن، المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.