شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى لـ أحمد سعد: احتفلت بعيد ميلاد زوجتك 5 مرات.. والأخير: زى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا، أمس السبت فى منطقة الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفاجأ حماقى الحضور بصعود الفنان أحمد سعد على المسرح وغناءه أغنيته "سايرينا يا دنيا"، وأداء رقصته الشهيرة مع حماقى، وبعد ذلك سأله حماقى عن موضوع الاحتفال بعيد ميلاد زوجته 5 مرات قائلاً له: "خليت شكلنا وحش"، ليرد أحمد سعد، قائلاً: "عيد ميلاد مراتي 4 أيام كرنفال زي عيد الأضحى والوقفة وأنا خبرة في الموضوع ده".

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.