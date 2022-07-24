شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. 38 فيلما و16 مسلسلا رحلة منة شلبى فى عالم النجومية خلال 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة منة شلبى بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو، وتعتبر منة شلبي من أهم نجمات جيلها إذ وضعت اسمها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال العديد من الأدوار الناجحة التي قدمتها من نجوم كبار مثلها، فكان لأدائها التمثيلى المتقن البارع وجمالها وطلتها الجذابة بصمة في قلوب جمهورها، ومشوار منة شلبى مليء بالأعمال السينمائية والدرامية الناجحة على مدار 22 عامًا.



منة شلبي

بداية النجمة منى شلبى في التمثيل كانت عام 2000 وذلك من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة" التى شاركت فيه مع الفنانة سميحة أيوب، إلا أن بداية تعارفها مع الجمهور فى الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "أين قلبى" مع يسرا، فكان لهذا المسلسل صاحب الفضل في بداية نجومية الجميلة الشقية منة شلبى، حيث قامت بدور المراهقة التي تعشق الحياة المزاجية والعلاقات غير الشرعية، فكانت فتاة متمردة على أهلها، تقيم علاقة مع شاب من البيئة المنحلة، و يكتشف بعد ذلك أنها تزوجته عرفيا دون علم أحد .



منة شلبى

وكان للساحر محمود عبد العزيز دوراً هاماً في نجومية منة شلبي حيث رشحها لبطولة فيلم "الساحر" بناءاً على رؤيته ورغبته لتتلقى ردود فعل واسعة على دورها وحصلت على العديد من الجوائز من المهرجانات والمحافل الفنية، لتتوالى عليها الأعمال السينمائية والدرامية لتشارك العديد من النجوم الكبار في البطولة.



النجمة منة شلبي

وقدمت النجمة منة شلبي خلال مشوارها السينمائى 38 فيلم هم، العاصفة، الساحر، كلم ماما، فيلم هندى، شباب تيك آوى، أوعى وشك، بحب السيما، أحلى الأوقات, ويجا، أبو العربى، انت عمرى، بنات وسط البلد، واحد من الناس، أحلام عمرنا، الحياة منتهى اللذة، عن العشق والهوى، في محطة مصر، لعبة الحب، كدة رضا، هي فوضى، الأولة في الغرام، آسف على الإزعاج، بدل فاقد، نور عينى، ميكرفون، بيبو وبشير، إذاعة حب، حلم عزيز، بعد الموقعة، سمير أبو النيل، نوارة، الماء والخضرة والوجه الحسن، الأصليين، تراب الماس، خيال مآته، الإنس والنمس، من أجل زيكو، الجريمة، كما قدمت فيلم قصير بعنوان "شوكة وسكينة"



الفنانة منة شلبي

اما في الدراما التليفزيونية فقدمت النجمة منة شلبي 16 مسلسل هم، سلمى يا سلامة، حديث الصباح والمساء، أين قلبى، لدواعى أمنية، البنات، سكة الهلال، تامر وشوقية الجزء الثالث، حرب الجواسيس، الجماعة، نيران صديقة، حارة اليهود، واحة الغروب، نمرة اتنين، في كل أسبوع يوم جمعة، ليه لأ، بطلوع الروح.