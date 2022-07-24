شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ15 من المهرجان القومى للمسرح المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم اليوم الأحد 24 يوليو الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار.

يشهد حفل الافتتاح تكريم 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم: محمد صبحي، صبري عبد المنعم، عايدة فهمي، أمينة رزق، عبد الرحيم الزرقاني، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، فادي فوكيه، أحمد إسماعيل.

يقدم حفل الافتتاح الفنان ضياء عبد الخالق ، ويبدأ بعرض (يا عزيز عينى) المأخوذ عن كتاب "عزيز عيد.. طائر الفن المحترق" تأليف الفنانة صفاء الطوخى، ومن إعداد وإخراج عصام السيد ، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب هم : محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو ، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، وأشعار: مصطفى إبراهيم، وألحان: هيثم الخميسي، استعراضات: شيرين حجازي، ديكور: محمد الغرباوي، ملابس: مروة عودة.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم فى فضاءات المسرح فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى الذى يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.