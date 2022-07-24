شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يظهر بأزياء شخصية Black Adam فى فعاليات San Diego Comic-Con 2022.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الممثل دواين جونسون، بدخول مثير خلال فعاليات San Diego Comic Con ، أمس السبت، ضمن جلسة Warner Bros، وهو يهبط من الأعلي وسط ألعاب نارية تملئ القاعة، بينما هو يحوم فوق خشبة المسرح المليئة بالدخان مرتديًا الزى الكامل لشخصية Black Adam الذى يجسد فيه شخصية البطل الخارق.

استعرض جونسون فيلمه القادم منWarner Bros الذى يجسد فيه شخصية البطل الخارق، ويذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe.



تقرير نيويرك بوست

وأشعل مظهره الأضواء الخافتة - التي تهدف إلى إثارة الإعجاب - وشاهدها أكثر من 6000 معجب في قاعة مؤتمرات في سان دييو، وقال الممثل، الذي يلعب دوره الخارق الأول، إنه أراد تصوير الشخصية المناهضة للبطل لأكثر من عقد من الزمان، سيعرض الفيلم لأول مرة في دور العرض في أكتوبر، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".



ذا روك يظهر بشخصيته الجديدة

يشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.



ذا روك

من أخر أعمال دواين جونسون كان فيلم Jungle Cruise يدور مجموعة من المسافرين ممن يأخذوا زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.