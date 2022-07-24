شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يخسر قضية جديدة أمام أنجلينا جولى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ في لوس أنجلوس طلب فريق الممثل العالمى براد بيت برفض مشاركة المستندات التجارية والمراسلات مع محامي الممثلة العالمية وطليقته أنجلينا جولي.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "vanityfair"، تعد هذه جولة جديدة في معركة طويلة الأمد من الطلاق للزوجين السابقين، بخصوص ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ.

وسيطر الزوجان على الشركة، التي اشتهرت بزهورها عندما انتقلا إلى الفيلا الرئيسية في عام 2008، والتي تقع في كورينس، فرنسا، على بعد حوالي ساعة واحدة شرق إيكس أون بروفانس، وتزوجا هناك في عام 2014.

بعد الانفصال، دخلت جولي في اتفاق لبيع حصتها إلى مجموعة تسمى Tenute del Mondo، والتي حاول بيت إيقافها، وادعى أن عملية البيع تم انتهاكها لاتفاقية لا يجوز لأي طرف بيعها دون موافقة الطرف الآخر.

Tenute del Mondo مملوكة للشركة الأم Stoli، ومقرها تقنيًا في لوكسمبورج، ولكن وفقًا للوثائق القانونية الصادرة عن بيت، "يسيطر عليها الأوليجارش الروسي يوري شيفل"، وتؤكد دعوى بيت إنه كان مدينًا بحق الرفض الأول.

لكن الفريق القانوني لجولي رد، ووفقًا لما أوردته PageSix يوم السبت، فقد فاز في الجولة الأخيرة، حيث تقدمت بـ مستندات الشراكة التي كانت شركته مترددة في مشاركتها.

يقتبس PageSix بعض المطلعين على كلا الجانبين، حيث أشار أحدهم إلى أن غضب بيت في جولي يعيقه عن صفقة تجارية قوية، بينما يقول الآخر إن كل ما يريده بيت هو الاحتفاظ بما يعتقده في مشروع تجاري ذكي لأطفالهما الستة.

اشترى بيت وجولي رسميًا Château Miraval في عام 2012 مقابل 60 مليون دولار، وكان من بين الجيران في ذلك الوقت ديفيد وفيكتوريا بيكهام وجوني ديب.

يقع العقار الذي تبلغ مساحته 1200 فدان على طول طريق روماني قديم، وتعود بعض الهياكل إلى القرن السابع عشر، بالإضافة إلى كروم العنب، واحتوى على بساتين الزيتون وغابات الصنوبر وبحيرة خاصة وبعض النوافير وخندق مائي، وقام الزوجان ببعض التحديثات، مثل إضافة مهبط طائرات الهليكوبتر.