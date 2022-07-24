شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحيى الذكرى الثالثة لرحيل والدتها بصور نادرة من طفولتها: وجع فراقك مش بيعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة والدتها، التى توافق اليوم 24 يوليو، وشاركت صور نادرة لهما معا، أحدها من الطفولة، كشفت عنها لأول مرة، وعلقت يسرا على الصور التي شاركتها مع الجمهور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "حبيبتى ونور عنيا أمى، عدَّى على فراقك 3 سنين والوقت والوجع على فراقك مش بيعدى، أنا كنت محظوظة بيكى وبنعمة وجودك وكل اللى أنا فيه بفضل ربنا وببركة دعائك".



حساب يسرا على انستجرام

وتابعت يسرا: "مفيش كلام هيوفيكى حقك كنتِ نعمَ الأم والصديقة، وحشتينى ووحشنى حضنك وصوتك ربنا يصبرنى على فراقك ويقدرنى أفضل مكملة بسيرتك الحلوة.. فضلاً وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمى حبيبتى سهيلة وهبى".



يسرا ووالدتها



يسرا ووالدتها وهى صغيرة

جدير بالذكر أن والدة يسرا ظهرت للمرة الأخيرة أثناء احتفال عدد من النجوم بعيد ميلاد الفنانة المصرية، وأصيبت في شهر يونيو من العام 2019 بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، وأعلن الأطباء خطورة وضعها الصحي فقررت يسرا أن تلازمها حتى تمر من المرحلة الحرجة، ولكن توفيت يوم 24 يوليو.

ومؤخرا، نشرت النجمة يسرا، صورة جديدة لها على حساباتها على السوشيال ميديا، مع زوجها خالد سليم من إجازتهما سويا في الساحل الشمالي، وبذلك تكون ردت يسرا على الشائعة التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج.