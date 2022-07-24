شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تعبر عن حزنها لفقدان شقيقها: بنزف حزن والجرح بيزيد مش بيقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة عبير صبرى، عن حزنها الشديد لفقدانها شقيقها الذى توفى أول شهر يوليو وهو في الأربعينيات من عمره، حيث نشرت عبير صبرى، صورة لشقيقها عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت عبير، على الصورة قائلة:" كل يوم بيعدي الحزن والبكا والجرح بيزيد مش بيقل يا حبيبي حاسة كأن روحي عاملة حادثة ومخبوطة ومرمية على الأرض مش قادرة اتحرك وبنزف حزن ومعنديش رغبه في أي شيء".

وتابعت: "إزاي أنت كنت جميل كده وروحت مننا الحياة خلاص مش هترجع زي ماكانت ابدا أنا فاكراك ليل ونهار وبحبك وبدعيللك وكل الناس بتدعيللك يارب بحق رحمتك اللي وسعت كل شيء تفرح اخويا وابني في الجنة وتعوضه شبابه يارب يا أكرم الاكرمين"



عبير صبرى

هذا وشيعت النجمة عبير صبرى وشقيقتها الإعلامية مروة صبرى جثمان شقيقهما الوحيد أحمد يوم الاثنين 4 يوليو ، من مسجد السيدة عائشة، وتم دفنه بمقابر الأسرة

وحرصت عبير صبرى، على تشييع الجثمان وسط أفراد أسرتها والمقربين منها فقط وبعيدًا عن وسائل الإعلام المختلفة، حتى إنه لم يتمكن أحد من زملائها وأصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه من المشاركة فى تشييع الجثمان، بسبب عدم إعلانها عن أى تفاصيل وإغلاق هاتفها المحمول، ولم يجد أحد أى وسيلة فى التواصل معها أو الوصول لها.