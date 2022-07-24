أكاديمية الفنون المصرية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية

الإسكندرية: احتفلت أكاديمية الفنون المصرية بتخريج الدفعة الأولى بالمعهد العالي للنقد الفني بفرع الأكاديمية في محافظة الإسكندرية، قبل أيام بحضور رئيسة الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة ونخبة من أساتذة الفنون.



وبالتزامن مع احتفال تخريج الدفعة الأولى، أعلنت أكاديمية الفنون عن بدأ أعمال البناء في فرعها بمحافظة الإسكندرية، وتطوير الفرع ليستوعب كل معاهد الأكاديمية ليكون فرع محافظة الثغر عبارة عن نسخة أخرى من الفرع الرئيسي في القاهرة.



وفي السياق، أشارت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون أن «الفرع الجديد سيساهم في تخريج دفعات فنية متخصصة في مختلف الفنون، لاستيعاب الحركات الإبداعية والنقدية العالمية، لا سيما وأن مقر الفرع الجديد يقع بالإسكندرية التي تطل على كافة المدن الأوروبية العريقة في الإبداع عبر البحر الأبيض المتوسط".

الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون المصرية في كلمتها أثناء حفل التخرج



اللافت أن فرع الإسكندرية سيكون في حلته الجديدة في منطقة لوران في محيط قصر الأميرة فوقية وهو مبنى آلت تبعيته لوزارة الثقافة وأصبح نواة فرع أكاديمية الفنون المصرية في عروس البحر المتوسط.



وسيخضع المبنى لعملية ترميم وفقا لما صرح به لـ«المجلة» الأستاذ الدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والمشرف العام على فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية.



وبالإضافة إلى قصر الأميرة فوقية بدأت أكاديمية الفنون في إنشاء مبنى جديد مجاور مكون من عشرة طوابق يحتوي على قاعات للمحاضرات ومكتبة ضخمة وحجرات فندقية ومطعم لضيوف الأكاديمية ومؤتمراتها ومهرجاناتها.

الدكتور غادة جبارة وجانب من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الخريجين



وأضاف الدكتور وليد شوشة، المشرف على فرع الأكاديمية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: «إن أكاديمية الفنون تسعى من خلال فرعها الجديد، الذي بدأ عمله بالإسكندرية عام 2019، إلى استكمال رسالتها في نشر الوعي والثقافة وإمداد السوق الفنية المصرية والعربية بكافة المبدعين من نقاد وممثلين ومسرحيين وموسيقيين وراقصين ومخرجين، وكل ما يتصل بالفنون المصرية الأدائية».



وأوضح شوشة، أن «الأكاديمية، وفي سعي منها لبناء البشر والحجر على حد سواء من خلال فرع الإسكندرية، حرصت على أن يتزامن تخريج الدفعة الأولى لفرع المعهد العالي للنقد الفني، مع إطلاق أعمال إنشاء المبنى الجديد للفرع بهدف استيعاب المزيد من الطلاب، حيث يضم المبنى الجديد 11 طابقا، ومجهز بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية لمواكبة مستجدات وتطورات العصر».

الدكتور غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون وعن يسارها الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية وعدد من الخريجين



يشار إلى أن أكاديمية الفنون كانت قد أنشأت فرعا جديدا لها بالإسكندرية بموجب قرار وزاري صدر في عام 2019، تنفيذا لسياساتها في التوسع في نشر الثقافة الفنية العلمية في كافة ربوع الجمهورية، وكان يقع المبنى الأول للفرع داخل قصر الأميرة فوقية بمنطقة لوران المطل على البحر، قبل أن تبدأ الوزارة في إنشاء الفرع الجديد الملحق بالقصر.



ويضم فرع الأكاديمية بالإسكندرية حتى الآن ثلاثة معاهد عالية، هي المعهد العالي للنقد الفني الذي تخرجت دفعته الأولى قبل أيام، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للسينما، إضافة إلى 3 مدارس غير نظامية للمراحل العمرية ما قبل الجامعة، تشمل الكونسرفتوار، والموسيقى العربية، والباليه.