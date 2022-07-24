شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. مسيرة فنية حافلة بدأتها منذ 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجمة منة شلبى التي تعتبر من أهم نجمات جيلها، وذلك بعد مسيرة فنية تألقت فيها من خلال موهبتها الكبيرة ما بين السينما والدراما التي تألقت فيهما بفضل مجموعة من الأعمال المميزة بدأتها مع نجوم كبار كانوا شاهدين على تألقها مثل الساحر محمود عبد العزيز والفنانة يسرا وغيرهم من النجوم والنجمات التي عملت معاهم وصولاً لما حققته من شهرة ونجومية.



منة شلبى

الفنانة منة شلبى بدأت مسيرتها الفنية عام 2000 فى مسلسل "سلمى يا سلام" مع الفنانة القديرة سميحة أيوب وبرز اسمها فى أولى أعمالها مع الفنان القدير محمود عبد العزيز فيلم "الساحر" ومن بعده شاركت مع النجمة ليلى علوى فى فيلم "بحب السيما" وتوالت أعمالها الفنية سواء السينمائية أو الدرامية ومن أشهرها مسلسل "لدواعي أمنية" مع الفنان ماجد المصري التي حققت به نجاحاً كبيراً وقتها.



منة شلبى

قدمت منة شلبى للسينما قرابة 30 فيلما و9 أعمال درامية استطاعت من خلالها أن تقنع المشاهدين ببساطتها فى فيلم "بنات وسط البلد" وتمردها فى فيلم "ميكروفون" ناهيك عن خفة الدم والتلقائية فى أدوار عديدة.