شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: كواليس فيلم "بحبك" ممتعة وكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على فيلم "بحبك" الذى يعرض حاليًا في السينمات من بطولة الفنان تامر حسنى مشيرة إلى أن كواليسه كانت ممتعة للغاية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كواليس الفيلم كلها كوميدية نظرًا لتواجد نجم كبير بحجم تامر حسنى يتميز بخفة دمه الأمر الذى أعطى جو من الراحة لكل المشاركين في العمل.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وفاجأ مؤخرا النجم تامر حسني خلال حفله بالعلمين الجديدة جمهوره بظهور هنا الزاهد معه على المسرح، وقال تامر لجمهوره إن هنا الزاهد فنانة كبيرة ولديها موهبة كبيرة، وستصبح أخطر فنانة فى مصر.