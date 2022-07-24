فنان سوري شهير يكشف حبه لـ سلاف فواخرجي وتمنيه أن تكون شريكته.. ستنصدم عندما تعرف أنه صديق زوجها !!!

كتب امير فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 06:51 صباحاً - أعلن فنان عربي مشهور للعلن حبه للفنانة سلاف فواخرجي كما عبر عن تمنيه بإقامة ثنائية معها، بعد إعلان انفصالها من زوجها المخرج وائل رمضان.

حيث كشف الفنان السوري أحمد رافع صديق الفنان وائل رمضان عن مشاركته في فيلم ”كازي روز“ من إخراج وائل رمضان حيث يؤدي شخصية والد المطرب في الفيلم، وعبر عن محبته الكبيرة للفنانة سلاف فواخرجي واحترامه لأسرتها ويتمنى أن تكون شريكته في أحد الأعمال.

وأشار في الختام إلى أن الدراما السورية تجاوزت محنتها هذا العام من خلال وجود مخرجين متميزين مثل رشا شربتجي التي أبدعت في مسلسل ”كسر عضم“ من حيث الإخراج واختيار الشخصيات، ويمكن تسميتها بالمرأة الحديدية، بالإضافة لما قدمه المخرج سيف السبيعي في ”مسلسل مع وقف التنفيذ“ الذي اعتبره أكثر من رائع.

زوج سلاف فواخرجي: “انفصلنا بس عايشين فى بيت واحد”

من ناحية أخرى، كشفت الفنان وائل رمضان، خلال برنامج “شو القصة” الذى تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة سلاف فواخرجي.

وقال وائل رمضان، “انفصلنا بس لسه عايشين فى بيت واحد ومحصلش طلاق، والمرحلة اللى إحنا فيها كتير حلوة ولسه بحب سولاف طبعًا، وأتمنى نرجع لبعض تاني، ولكن حتى لو مرجعناش عندى مسئولية تربية 3 أولاد”.

وانفصلت سلاف عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عامًا فى أبريل الماضى وقالت فى تعليقها، “أنا الآن أعيش ذلك الفِصام.. أمامك أيها النبيل، وبعد الفِصام.. فطام.. كما أنفَطِم عنك الآن وكنتَ وستبقى رجلاً فى عينى وأمام الله والبشر رجل.. والرجالُ قليل”.

وختمت سلاف رسالتها: “سامحنى إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وائل.. صديقى.. أبو الحمزة وعلى.. شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين.. انفصال”.

يُذكر أن “سلاف” تعرّفت على وائل رمضان فى كواليس تصوير مسلسل “الجمل” عام 1999، وكانا فى البداية صديقين وتحوّلت الصداقة لحب كبير ثم لزواج أثمر عن ولديهما حمزة وعلى ليعلنا انفصالهما أول مرة فى عام 2004 ثم عادا مرة أخرى قبل إعلان الانفصال الأخير.

آخر أعمال سلاف فواخرجي

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت سلاف فواخرجي قد أنهت تصوير الفيلم السينمائي “كازي روز” كمخرجة متعاونة مع طليقها المخرج وائل رمضان حيث أسند التعاون الفني لها ولـ شادي علي. ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الصالات قريبًا.

الفيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه ضمن إطار التشويق والإثارة داخل مطعم “روز” الذي يجمع أشخاص عدة من فئات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحياناً والتقارب أحياناً أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولاسيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

يجمع الفيلم في قائمة أبطال كل من وائل رمضان، ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار اسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، وفاء موصللي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق، فرح خضر، غسان عزب، مازن عباس، أسامة السيد يوسف، حنان اللولو، رضوان القنطار، حمزة رمضان، إضافة إلى ضيف الشرف فايز قزق.

بينما لم تعلن سلاف عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني 2023 لغاية الآن بينما كانت قد حضرت في موسم دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “مع وقف التنفيذ” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي حيث حقق هذا العمل نجاحا جماهيريًا كبيرًا.

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